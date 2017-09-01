9 улиц, больницы и роддома в Казани временно останутся без горячей воды

С 4 по 5 сентября в Казани во всех районах города будет частично отключено горячее водоснабжение. Причиной являются работы по гидроопрессовке тепловых сетей АО «Татэнерго». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На два дня горячей воды не будет в жилых домах на 9-ти улицах:

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восстания, 60, 62;

Восход, 45;

Гагарина, 24, 26, 28 б;

Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

пр.Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14;

Коломенская, 17;

Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;

Мухамадьярова, 34.

Также без горячей воды останутся в поселке Урицкого, 2-м и 4-м роддомах, 9 и 16 горбольницах, а также в РЦР МЧС, госпитале ВОВ, профилактории КОС и на стадионе «Тасма».