В Татарстане на берегу реки 2 недели не убирают тушу мертвой коровы

В Черемшанском районе Татарстана уже две недели никто не убирает тушу мертвой коровы, которая лежит недалеко от реки. Об этом в "Народном контроле" сообщил житель села Нижняя Каменка.

- В селе Нижняя Каменка на берегу реки уже 2 недели лежит туша мертвой коровы, никто ее не убирает, грязь в воду попадает, - написал Ильшат З.

Остается непонятным, как там оказалась корова и почему на протяжении такого длительного времени никто не обратил внимание на разлогающююся тушу. Сообщается, что информация передана Исполнительному комитету Черемшанского района.