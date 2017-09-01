«Татнефть» оштрафовали на 20 тысяч за загрязнение более 200 соток земли в Альметьевске

Коипанию "Татнефть" оштрафовали на 20 тысяч рублей за порчу более 2000 квадратных метров земель в Альметьевске, одно должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Как сообщается на официальном сайте прокуратуры республики, согласно протоколу результата анализа почвы отобранного с места размещения труб выявлено превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродуктам в 21,6 раза.

- "Татнефть" осуществляло размещение труб, загрязненных нефтепродуктами, на почве на землях сельскохозяйственного назначения. После вмешательства прокуратуры нарушения устранены – трубы вывезены, земельный участок, загрязненные нефтепродуктами, рекультивирован, - сообщается на сайте.

Для справки



Работы по рекультивации обычно имеют два основных этапа — технический и биологический. На техническом этапе проводится корректировка ландшафта (засыпка рвов, траншей, ям, впадин, провалов грунта, разравнивание и террасирование промышленных терриконов), создаются гидротехнические и мелиоративные сооружения, осуществляется захоронение токсичных отходов, производится нанесение плодородного слоя почвы. На биологическом этапе проводятся агротехнические работы, целью которых является улучшение свойств почвы.