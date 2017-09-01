Казанские туристы 17 часов не могли вылететь из Анталии в Казань

Портал ProKazan.ru изучил онлайн-табло аэропорта Анталии и выяснил, что в Турции есть проблема с тем, чтобы вовремя отправлять туристов домой в различные города

Казанские туристы почти целые сутки пробыли в аэропорту турецкой Анталии из-за задержки рейса. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил наш читатель Сергей.

Рейс 8Q 873 авиакомпании Onur Air должен был вылететь из Анталии 1 сентября в 8.10 утра и прибыть в аэропорт Казани в 12.00 накануне, однако рейс вылетел лишь сегодня ночью в 1.15, а прибыл в 4.42.

Отметим, что по данным онлайн-табло аэропорта Анталии, накануне задерживались многие рейсы, в частности, рейс в Челябинск (00.35 вместо 18.00) и Самару (1.15 вместо 19.40). Кроме того, лишь накануне в 14.00 в Пермь смог вылететь самолет, который должен был вылететь из Турции 31 августа в 23.55. Туристам пришлось ожидать посадки 14 часов.

На данный момент невозможно оперативно получить комментарий у авиакомпании Onur Air, так как ее представительства нет в России. Портал ProKazan.ru ожидает ответа от пресс-службы международного аэропорта "Казань", чтобы узнать о причинах задержки рейсов.