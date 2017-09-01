Сегодня в Казани будет настоящая летняя погода: воздух прогреется до +28

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный слабый до умеренного. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, столбики термометров поднимутся до отметки 26-28 градусов тепла.

Кстати, завтра, в воскресенье, будет чуть прохладнее - около 24 градусов, а в понедельник и вовсе прогнозируется всего около 10-15 градусов тепла.