Наверх
Президент Татарстана в Советском районе Казани открыл две новые школы
12:03, 01.09.201722
Сегодня в Казани будет настоящая летняя погода: воздух прогреется до +28
06:27, сегодня
Космонавт Сергей Рыжиков вернул в Бугульму герб города, который побывал на орбите
17:45, 01.09.201710
В Казани иномарка сбила 12-летнего велосипедиста
16:57, 01.09.201710
Коммуникационная платформа VEON стала ключом к идеальному отдыху на фестивале Kazan LIVE
«Скульптор не видел таких тел». В музее рассказали про восковые фигуры близняшек из Казани
16:05, 01.09.201740
Промокатегории меняются ежемесячно, возврат до 2000 рублей в месяц. Кешбек 1,5% - до 3000 р. в месяц. ПАО Банк ФК открытие, 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4. Генеральная лицензия Банка России от 24.11.2014 года №2209. Реклама.
В Татарстане вожатого лагеря обвиняют в доведении школьников до попытки суицида
15:12, 01.09.20179
СМИ: соперником Путина на президентских выборах может стать женщина
14:13, 01.09.201751
Энциклопедия сна: почему казанцы спят неправильно и что нужно для здорового сна
В РТ школьница погибла, упав с одного из верхних этажей: она оставила видеообращение
12:53, 01.09.201718
В Казани задержали директора промбазы, где от удара током погиб 15-летний школьник
11:18, 01.09.20173
Минниханов опубликовал в соцсетях фото своей мамы во время празднования Курбан-байрама
10:49, 01.09.201723
Победительница проекта "Фитнес Эффект" потеряла 31 см в талии и выиграла 30 000 рублей
В Казани родители назвали своих детей Сильвестр, Умар и Агнесса
10:11, 01.09.201719
СМИ: в России перейдут на дорожные знаки меньшего размера
09:36, 01.09.201714
Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем знаний
09:06, 01.09.20176
От создателей «COMEDY WOMAN» (16+) новое юмористическое шоу о любви и мать ее — нежность
Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Курбан-байрам и принял участие в намазе
08:28, 01.09.201733
Сегодня в Казани будет без осадков и +23 градуса
07:02, 01.09.2017
«Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд, разгромив «Ладу»
23:22, 31.08.20172
Генеральный директор Tele2 о безлимитном интернете, 4G в Казани и конкуренции в отрасли
Проект "Преображение": легкие платья, каблуки и вишневая помада для сотрудника пивзавода
21:05, 31.08.201717
В Казани за экстремизм осудили лидера нацдвижения "Алтын Урда"
18:43, 31.08.201721
В Татарстане осудили хакера, который пытался взломать сервер администрации Курской области
18:11, 31.08.201711
В Казани задержаны воры, обокравшие десяток квартир
Антимонопольщики опровергли информацию о повышении цен за эвакуацию авто в Татарстане
17:43, 31.08.20176
В центре Казани появится новая платная парковка на 10 автомобилей
17:15, 31.08.201711
Завтра в Казани ожидается +23 градуса
17:06, 31.08.2017
Почему в век супермаркетов казанцы покупают яйца на рынках: мнения продавцов и покупателей
В Татарстане на дороге спасли пассажиров сломавшегося автобуса
16:59, 31.08.201717
Из Казани в Баку запустят ежедневные авиарейсы
16:50, 31.08.20178
В "Рубин" вернулся футболист Цезарь Навас, а Эльмир Набиуллин остался в Казани
16:31, 31.08.20175
«Гоголь» шагает по стране: самая масштабная национальная премьера
Глава исполкома Чистополя покинул свой пост
16:17, 31.08.20177
Российские студенты получат преимущество при получении виз в США
16:08, 31.08.201712
В Казани в музее появились восковые фигуры близняшек, которых раздели на набережной
15:45, 31.08.201734
Думай быстрее: квартира в 5 минутах от центра Казани от 1,8 млн рублей
«Тебе 15 минут, чтобы убраться». Под Казанью выгнанный из дома отец полгода живет в машине
15:29, 31.08.2017116
Экс-хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов может перейти в НХЛ в начале следующей недели
15:18, 31.08.20175
Сколько стоит квартира в ЖК «Царёво Village»?
15:17, 31.08.20172
В ЖК «Царево Village» открылся парк!
На очистку водоемов в Кировском районе Казани потратят более 600 тыс рублей
14:53, 31.08.20178
Роспотребнадзор перед жаркими выходными запретил купаться на двух казанских пляжах‍
14:35, 31.08.201710
В Казани почти на месяц частично закроется улица Сибгата Хакима
14:19, 31.08.20175
Путин поручил Генпрокуратуре РФ проверить добровольность изучения родных языков
13:59, 31.08.201741
В Казани парень утопил в подвале дома мужчину, попросившего у него сигареты
13:41, 31.08.201713
В Нижнекамске водитель KIA сбил мужчину, который шел с ребенком: появилось видео
13:15, 31.08.201711
График отключения горячей воды в Казани на сентябрь: ProKazan публикует список домов
12:35, 31.08.20176
В Казани построят километровый шумозащитный экран за 231 млн рублей
11:59, 31.08.201747
В Казани "Яндекс" откроет лицей с курсом программирования для школьников
11:52, 31.08.20171
Почти наверняка: мусоросжигательный завод будет построен около "Казаньоргсинтеза"
11:40, 31.08.201763
Глава Минобрнауки РФ: «Не совсем правильно, если ты живешь в Татарстане и не знаешь языка»
11:35, 31.08.201758
Полиция начала искать двух жителей Дербышек, которые подожгли дом с убитым пенсионером
11:15, 31.08.20174
Десять учебных заведений из Татарстана вошли в топ-200 лучших школ России
10:51, 31.08.20174
День города: гонщики-сотрудники ГИБДД, новые символы Казани и салют под «Прованс»
10:50, 31.08.20177
В Казани BMW после ДТП с пнем рухнул в озеро Кабан: погиб пассажир
10:37, 31.08.201713
СМИ: популярные российские курорты поддержат деньгами
10:23, 31.08.20175
Forbes: состояние семьи Минтимера Шаймиева составляет $2,2 млрд
10:19, 31.08.201750
Под Казанью в озере нашли труп мужчины
09:53, 31.08.20174
«Мне страшно». В Казани Чулпан Хаматова прокомментировала арест режиссера Серебренникова
09:26, 31.08.201728
Неоднозначные кредиты группы компаний «НЭФИС»
09:21, 31.08.20171
В Казани осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших у вкладчиков 46 млн рублей
08:55, 31.08.20178
Метеорологи КФУ прогнозируют продолжение лета в Татарстане
08:21, 31.08.20177
«Ак Барс» на своем льду сыграет с командой «Лада»
08:02, 31.08.2017
Сегодня на Казань опустится туман, а воздух прогреется до +23
06:55, 31.08.20171
В Казани в День города и республики открыли детский парк «Калейдоскоп»
18:21, 30.08.20179
Президент Татарстана выложил в Интернет самые захватывающие трюки Kazan City Racing
17:32, 30.08.201714
В Казани начался суд по делу о взрыве на Казанском пороховом заводе
16:47, 30.08.20179
46-летний кондуктор из Казани за пару недель несколько раз надругался над племянницей
15:03, 30.08.201722
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Сегодня в Казани будет настоящая летняя погода: воздух прогреется до +28

Сегодня в Казани будет настоящая летняя погода: воздух прогреется до +28
16+

Сегодня в Казани ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный слабый до умеренного. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, столбики термометров поднимутся до отметки 26-28 градусов тепла. 

Кстати, завтра, в воскресенье, будет чуть прохладнее - около 24 градусов, а в понедельник и вовсе прогнозируется всего около 10-15 градусов тепла.

ProKazan.ru, 02.09.2017, 06:27
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Нет комментариев к данной публикации

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru