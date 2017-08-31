СМИ: соперником Путина на президентских выборах может стать женщина

Рассматривается 5-7 кандидатур, среди которых телеведущая Ксения Собчак

В Кремле задумались о том, чтобы сделать женщину главным соперником главного кандидата в президенты РФ — Владимира Путина — на предстоящих президентских выборах в 2018 году. Об этом пишет издание «Ведомости».

Отмечается, что уже рассматривается 5-7 кандидатур, среди которых — три представителя из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Кроме того, на должность в президенты РФ претендует телеведущая Ксения Собчак.

- Умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины, вопрос – решится ли она, - говорит источник близкий к администрации президента.

Сама же Собчак в своем «Инстаграм» написала, что к ней никто за кмментарием по этому поводу не обращался.

- Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом, — написала она (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Сен 1 2017 в 12:12 PDT

Кстати, женщины лишь дважды были кандидатами в президенты — Элла Памфилова в 2000 году, которая сейчас занимает пост председателя ЦИК РФ и Ирина Хакамада в 2004 году.