В РТ школьница погибла, упав с одного из верхних этажей: она оставила видеообращение

Накануне вечером в Нижнекамске погибла 15-летняя школьница, выпавшая с одного из верхних этажей. Об этом пишет kznlive.ru.

Инцидент случился около 17.00 по проспекту Победы. Сообщается, что школьница оставила видеообращение для родных и близких. Содержание видеозаписи не раскрывается.

Идет расследование смерти девушки.