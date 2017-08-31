Минниханов опубликовал в соцсетях фото своей мамы во время празднования Курбан-байрама

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в социальных сетях фотографию своей мамы Васиги Мубараковны.

После праздничного намаза он навестил ее. Васига Мабараковна Минниханова живет в Сабинском районе Татарстана. Кстати, в январе этого года ей исполнилось 86 лет.

Напомним, сегодня, 1 сентября, мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам. В этом году он совпал с Днем знаний. В Татарстане этот день объявлен выходным днем.

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Авг 31 2017 в 9:14 PDT