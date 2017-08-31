В Казани родители назвали своих детей Сильвестр, Умар и Агнесса

За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 365 малышей: 194 мальчиков и 171 девочки. Об этом сообщает Управление ЗАГС Казани.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Сильвестр, Умар, Ильсаф, Дарья, Агнесса, Стефания, Дамин, Алим, Ильдана, Индира.

Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Артем, Азалия, Амина, Данил, Ясмина, Мирон, Платон, Карина.

Минимальный вес ребенка при рождении составил 1500 граммов, а максимальный – 4560 граммов. Возраст самой юной мамы – 18 лет, самой зрелой – 42 года, самого юного отца – 19 лет, самого зрелого – 63 года.

За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 403 пары. Самой молодой невесте исполнилось 18 лет, жениху – 20. Возраст самого взрослого жениха недели – 60 лет, самой взрослой невесты – 59 лет.