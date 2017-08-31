Президент Татарстана поздравил жителей республики с Днем знаний

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех учащихся и студентов, родителей, учителей и воспитателей, работников и ветеранов системы образования Татарстана с Днём знаний и началом нового учебного года.

- Первое сентября является в России государственным, общенародным праздником, что лишний раз подчёркивает то огромное значение, которое традиционно придаётся в нашей стране образованию и воспитанию молодого поколения. День знаний не имеет ни социальных, ни национальных границ, провозглашая поистине фундаментальные, общечеловеческие ценности, - говорится в тексте поздравления.

Глава республики подчеркивает, что Татарстан является одним из лидеров по целому ряду ключевых направлений в области образования и подготовки высококвалифицированных специалистов.

- Несомненно, своими достижениями татарстанское образование обязано, главным образом, неустанному труду лучших представителей нашего педагогического сообщества, профессорско-преподавательского корпуса, воспитателям дошкольных учреждений, тренерам и педагогам-энтузиастам. Мы сердечно благодарны вам за тот неоценимый вклад, который вы вносите в настоящее и будущее нашей родной республики!, - добавил президент РТ.