Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Курбан-байрам и принял участие в намазе

Также более 1000 верующих прочитали праздничный намаз в мечети Марджани

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Курбан-байрам. Обращение главы республики опубликовано на официальном портале.

- Поздравляю вас с благословенным праздником жертвоприношения Курбан-байрам! Вечные ценности, исповедуемые мусульманами, христианами и представителями других традиционных религий, составляют основу человеческого бытия, воспитывая высокое чувство ответственности за наши семьи, будущее республики, страны и всей мировой цивилизации. В Татарстане, ставшим общим домом для людей многих национальностей и вероисповеданий, Курбан-байрам является одним из наиболее почитаемых и широко отмечаемых праздников, - говорится в сообщении.

Также рано утром Рустам Минниханов совершил праздничный намаз в Галеевской мечети. Праздничный намаз провел муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Перед этим он зачитал поздравительные телеграммы от президента России Владимира Путина и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Вместе с Миннихановым в праздничном намазе участвовали заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров и мэр Казани Ильсур Метшин. Отметим, что более 1000 верующих прочитали праздничный намаз в мечети Марджани.