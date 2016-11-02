В Казани за экстремизм осудили лидера нацдвижения «Алтын Урда»

Сегодня, 31 августа, Вахитовский районный суд Казани приговорил основателя национального движения "Алтын Урда" Даниса Сафаргали к трем годам колонии, об этом сообщает "Интерфакс"

Сафаргали признали виновным в хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью, побоях, а также в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства (ст.282).

Срок отбывания наказания исчисляется с октября прошлого года, когда Данис Сафаргали был помещен в СИЗО.

Напомним, по данным следствия, с марта 2014 года по март 2016 года Сафаргали разместил 15 постов в социальных сетях, которые содержали негативные характеристики группы лиц по социальному признаку: президента РФ, органов власти РФ, СМИ, оскорбление религиозных чувств верующих православных христиан, негативные установки в адрес отдельных этнических групп — евреев, русских.

Также его признали виновным в том, что он во время драки в апреле 2016 года он распылил газ, чем нанес травмы потерпевшим.