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В Татарстане осудили хакера, который пытался взломать сервер администрации Курской области

В Татарстане осудили хакера, который пытался взломать сервер администрации Курской области
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Фото: PxHere

В Агрызе суд приговорил 20-летнего Шохруха Рузметова, который пытался взломать сервер администрации Курской области, он должен будет выплатить штраф. Об этом сегодня сообщили в Управлении ФСБ по РТ.

По данным ФСБ, осужденный пытался с использованием вредоносного программного обеспечения получить неправомерный доступ к серверу администрации области, по данному факту было возбуждено дело по статье "Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации".

15 августа суд вынес вердикт, на днях он вступил в силу.

 

Н. Вильданов, 31.08.2017, 18:11
Тэги: Высокие технологии
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Комментарии

Димон31 августа 2017, 18:39
И какой штраф? Секрет?
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Горожанин31 августа 2017, 18:40
Почему Курской области -что в ней такого особенного. Или может заказ пришел оттуда: Татарстан далеко и ты вне подозрений.
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Горожанин31 августа 2017, 18:40
Хм...Я бы сказал,да лучше не стоит думаю
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