Российские студенты получат преимущество при получении виз в США

Российские студенты, обучающиеся или планирующие начать обучение в США, получат приоритет при получении американской визы. Об этом сообщил начальник консульского отдела посольства Соединенных Штатов в Москве Лоренс Тоби, передают "Известия".

Согласно словам Тоби, приоритет отдается студентам, так как они должны успеть на занятия, которые в американских вузах скоро начнутся.

Напомним, посольство США приостановило выдачу неиммиграционных виз в России с 23 августа. Процедура будет возобновлена с первого сентября. Получить визу можно будет только в Москве, и, как стало известно сегодня, посольство США не сможет проводить собеседования с претендентами на неиммиграционные визы из регионов по техническим причинам.

Ранее посол США в России Джон Теффт заявил, что приостановка процедуры выдачи виз не является местью за сокращение штата американской дипмиссии в России. Теффт отметил, что сокращение штата привело к техническим затруднением и вызвало необходимость перераспределения кадровых ресурсов, в том числе и для выдачи виз.