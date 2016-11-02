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Глава исполкома Чистополя покинул свой пост
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Глава исполкома Чистополя покинул свой пост

Глава исполкома Чистополя покинул свой пост
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Фото: chistopol.tatarstan.ru

Сегодня, 31 августа, глава исполкома Чистополя Виктор Шурыгин досрочно покинул свой пост. Его отставку приняли депутаты на заседании городского совета, передают «Чистопольские известия».

Как сообщил глава города Дмитрий Иванов, теперь Шурыгин станет его помощником и возглавит организацию работы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

- До проведения конкурса на замещение должности руководителя горисполкома обязанности Шурыгина до 1 сентября будет исполнять заместитель руководителя исполкома Александра Заиконникова, - говорится в сообщении.

Напомним, Виктор Шурыгин занимал должность руководителя исполкома Чистополя с 2014 года. 

Люция Кашапова, 31.08.2017, 16:17
Тэги: Политика
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Комментарии

ага31 августа 2017, 16:52
Какое нах "опережающего развития"?
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Горожанин31 августа 2017, 16:56
Не все вечно!
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