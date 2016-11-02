На очистку водоемов в Кировском районе Казани потратят более 600 тыс рублей

На очистку водоемов в Кировском районе Казани потратят 637,9 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Сообщается, что в планах организаторов — очистить гладь водоемов и берега от тины, упавших деревьев, сухих листьев и веток, а также бытового мусора площадью 60 тыс квадратных метров.

Уборка пройдет на пяти озерах на Лебяжьем и береговой линии Куйбышевского водохранилища в границах района.