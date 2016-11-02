Роспотребнадзор перед жаркими выходными запретил купаться на двух казанских пляжах‍

В Казани перед жаркими выходными Роспотребнадзор по РТ запретил купаться на пляжах "Нижнее Заречье" (река Казанка) и Комсомольском в поселке Дербышки в связи с несоответствием качества воды в водоемах гигиеническим требованиям. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Также было запрещено купание в открытом плавательном бассейне в Бавлинском районе.

Напомним, в ближайшие выходные в Казани ожидается очень теплая погода - до +26 градусов в субботу. Тепла погода продлится примерно до 5 сентября.