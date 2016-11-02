В Казани почти на месяц частично закроется улица Сибгата Хакима

В Казани со 2 сентября частично для проезда закроется улица Сибгата Хакима около дома №5. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Ограничение будет действовать до 29 сентября.

- Закрытие связано с устройством заезда на территорию объекта «Жилой дом №61-18», - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.