В Казани «Яндекс» откроет лицей с курсом программирования для школьников

В Казани, Иннополисе и Набережных Челнах открыт набор в Яндекс.Лицей, об этом сообщил региональный представитель компании. В этом учреждении школьников обучают программированию на примере Python.

Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Для поступления нужно до 10 сентября заполнить анкету на сайте проекта и пройти онлайн-тест на умение мыслить логически. Те, кто справятся с ним, получат приглашение на собеседование. Учебный год начнется 2 октября. Занятия проходят дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года.

Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. В Казани занятия будут проходить в Лицее-интернате № 2, IT-лицее КФУ и Казанском техникуме информационных технологий и связи (МЦК КТИТС). В Иннополисе — в «Лицее Иннополис». В Набережных Челнах — в детском технопарке «Кванториум».

Проект в регионе реализуется при поддержке Министерства информатизации и связи РТ. Занятия ведут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.