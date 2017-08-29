График отключения горячей воды в Казани на сентябрь: ProKazan публикует список домов

Отключения связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей

Власти Казани опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах на сентябрь. Сообщается, что отключения связаны с проведением гидроопрессовок тепловых сетей, передает портал kzn.ru.

Так, в связи с опрессовкой тепловодов №1, 2, 4, 11 от Казанской ТЭЦ - 1 (ЦЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября по адресам:

Авангардная, 54, 87, 88, 90/48, 91, 143, 147а, 147б, 157, 171, 171а, 171б, 185, 187/8;

Агрономическая, 4, 6, 18, 20;

Актайская, 7, 7а, 11, 13, 15, 17;

Ахтямова, 24, 26, 28, 30, 32;

Баумана, 36;

Бехтерева, 9, 9а;

Большая Красная, 8;

Ботаническая, 10а, 14, 20, 23/1, 23/2;

Бутлерова, 6;

Вишневского, 29/48;

Гаспринского, 29, 31;

Глазунова, 6, 8/1, 8/2, 10;

Дзержинского, 11;

Достоевского, 50, 52, 66;

А.Еники, 17б;

Зинина, 24, 34;

Г.Камала, 18, 45, 47, 49, 51, 53, 55;

Ш.Камала, 4;

Ф.Карима, 2/22, 9, 26;

Касаткина, 11, 11а, 20, 20а, 25;

Качалова, 76, 77, 77а;

Кулагина, 4, 5, 6, 6а, 8, 8а;

Лево-Булачная, 50а, 50б, 56;

Луковского, 8а, 8б, 8в;

Магистральная, 4, 4а, 22а, 34;

К.Маркса, 16а;

Модельная, 8, 10;

Назарбаева, 9/2, 10, 12а, 12а корп.1, 12в, 35/1, 47, 60, 60а;

Нариманова, 50, 52, 66а;

К.Насыри, 42, 44;

Островского, 12, стр.101, 107;

Петербургская, 65а;

Павлюхина, 37, 57, 99б (стр.1.1), 99б (стр.1.2), 102а, 104а, 104б, 110а, 112;

Парижской Коммуны, 19;

Право-Булачная, 47;

Промысловая, 5;

Сайдашева, 19;

Садыковой, 20, 22;

Саид-Галеева, 25;

Салимжанова, 10/73, 12, 14, 17, 19, 21, 23;

Сафьян, 6/8, 8;

Спартаковская, 35, 87, 88б (стр.2.1), 88б (стр.2.2), 89;

Султан, 8;

Х.Такташа, 41, 79, 99, 105, 113, 119, 121, 123, 123б, 127;

Татарстан, 7, 9, 11, 13, 14/59, 18, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 6870, 72;

Тельмана, 40, 42;

Техническая, 35, 39а, 39б;

К.Тинчурина, 1, 1а, 3а, 7, 7а, 9, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25;

Тихомирнова, 19;

Г.Тукая, 57, 75г, 102б, 106а;

пр.Универсиады, 10, 12, 14, 16;

Университетская, 4/34;

Чернышевского, 33;

Шаляпина, 14/83;

Шахиди, 1/15;

Щербаковской переулок, 7;

Япеева, 10;

Яшь Кочь, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е.

В связи с опрессовкой тепловода №6 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в пос.Урицкого, роддомах №2, 4, горбольницах №9, 16, РЦР МЧС, госпитале ВОВ, профилактории КОС, стадионе «Тасма», в жилых домах:

Воровского, 17/7, 19, 21, 23, 25;

Восстания, 60, 62;

Восход, 45;

Гагарина, 24, 26, 28б;

Декабристов, 178а, 180, 180а, 180б, 182, 184, 184а, 186, 203, 205;

пр.Ибрагимова, 2, 4, 6, 12, 14;

Коломенская, 17;

Академика Королева, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 30, 34;

Мухамадьярова, 34.

В связи с опрессовкой тепловода №6 от Казанской ТЭЦ - 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Воровского, 3, 3а, 7, 11, 15, 15а;

Восстания, 4, 4а, 6, 10, 12, 12а, 12б, 14, 18, 20, 22а, 24;

Гагарина, 35а, 39а, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 79а;

Я.Гашека, 3;

Голубятникова, 13, 19а, 21а;

пр.Ибрагимова, 25, 27, 29;

Академика Короленко, 40, 50а, 52, 81, 83, 85, 109;

Октябрьская, 1, 8, 10, 21б, 27а, 38.

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября на стадионе «Рубин».

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Базарная, 2, 7а;

Бондаренко, 3, 9, 15а, 15б, 33;

Восстания, 28, 32;

Декабристов, 8, 10;

пр.Ибрагимова, 20, 22, 24, 61, 61а, 63, 63а, 83а, 89;

Краснококшайская, 71/9, 75а, 86, 92;

Односторонка Гривки, 10, 48;

Солдатская, 3, 5;

С.Хакима, 3, 5, 5а;

Чистопольская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10/8;

пр.Ямашева, 9, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27;

Яруллина, 6.

В связи с опрессовкой тепловода №8 от Казанской ТЭЦ - 2 (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в «Татнефть-Арене», аквапарке «Ривьера», Дворце единоборств, «Казань Арене», ДВВС, в жилых домах:

Абсалямова, 13, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39;

Адоратского, стр.1, 1, 1а, 3, 3а, 3б, 3в, 3г;

пр.Амирхана, 5, 11, 13, 15, 17;

Бондаренко, 4, 6а, 8, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30;

Меридианная, 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 6;

Мусина, 1;

Нигматуллина, 1/47, 3, 5, 11/84;

С.Хакима, 15, 17, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 60, стр.60/6, стр.60/7, стр.60/8, стр.60/9;

Четаева, 10, 14а, 20, 22, 24, 34а, 45;

Чистопольская, 12, 14, 16/15, 20а, 20б, 20/12, 22, 26/5, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 61а, 61б, 62, 64, 66, 68, 70, 71а, 72, 74, 76, 82, 86;

пр.Ямашева, 29.

В связи с опрессовкой тепловода №10 от Казанской ТЭЦ - 2 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Айдарова, 4, 6, 7, 15, 18, 20, 22, 24, 24а, 25;

Белинского, 12/8, 21, 21а, 27, 29, 29а, 29б корп.1, 29б корп.2, 31, 38, 39;

Беломорская, 5, 6, 8/18, 10/19, 17/37, 18а, 45;

Годовикова, 15, 16;

Дементьева, 3а, 5а, 5б, 7, 7а, 9, 18, 28 корп.1, 28 корп.2, 31, 31а, 33а, 37;

Карагандинская, 6, 6а;

Копылова, 4, 5/1, 9, 12, 14, 18;

О.Кошевого, 20;

Ленинградская, 22, 60, 60б;

Лукина, 1а, 2, 3а, 4, 8, 11, 11 корп.1, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 37, 41, 43, 45, 47, 53, 55;

Лядова, 9а, 15;

Максимова, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4а, 5, 7/6, 37б, 40, 49;

Малая Армавирская, 9/31;

Молодежная, 3, 6, 8, 10, 10а, 14а, 14б;

Академика Павлова, 1, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 13б, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а;

Побежимова, 15, 17, 37, 39, 46, 47, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59;

Пржевальского, 2, 4;

Северополюсная, 30;

Симонова, 6, 15;

Трамвайная, 17;

Чапаева, 11/43, 14/7, 16, 20/19, 21, 44;

Челюскина, 24, 25а, 26, 28, 29, 31, 33/56, 35, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 68а;

Шадрина, 1.

В связи с опрессовкой тепловода №11 от Казанской ТЭЦ - 3 (ЗЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября делового центра «Релита», ДК «Химиков», жилых домов:

2-я Юго-западная, 3, 5, 9, 9а, 11, 26 (№№1, 2), 34, 35, 36, 37, 39;

Бакалейная, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52а;

Баруди, 11, 13, 18, 18а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25;

Батыршина, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39;

Блюхера, 2, 4, 6, 9, 79, 81, 82, 83, 84, 85;

Вахитова, 5 корп.2, 5 корп.3;

Волгоградская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Восстания, 67а, 80, 83, 84, 86а, 90а, 93а, 101, 105, 107, 109, 119а, 121, 121а, 123, 123а, 127, 129;

Восход, 2, 2а, 3, 3а, 5а, 7, 16 секц.1-10;

Выборгская, 2, 3, 4;

Горсоветская, 2а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 19а, 25, 25а, 29, 33, 34;

Дежнева, 2 корп.1, 2 корп.2, 4 корп.1, 4 корп.2;

Декабристов, 83, 85, 87, 89, 106, 106а, 106б, 110, 113, 115, 127, 129, 131, 150, 156;

Дружинная, 3, 4, 6, 7, 8;

пр.Ибрагимова, 28а, 32/20, 32а, 34;

Калугинская, 4;

Коммунаров, 1/6, 2 (секции 1-8), 2 (секции 9, 10, 11), 2 (секции 12, 13, 14), 2 (секция 15);

Кулахметова, 3, 5, 11а, 17 корп.1, 17 корп.2, 17 корп.3, 17 корп.4, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 корп.1, 25 корп.2;

Ленская, 10;

Лушникова, 6, 8, 10;

Малая Крыловка, 27;

Окольная, 28, 30, 94а корп.1, 94а корп.2;

Ползунова, 5;

Поперечно-Базарная, 57, 59, 61;

Проточная, 8в;

Сабан, 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 7а, 7б;

Серова, 3, 4, 5, 6 корп.1, 6 корп.2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22/24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 48, 51/11;

Соловецких Юнг, 1, 7;

Тверская, 5, 9б;

Ш.Усманова, 11а, 11б, 11в, 25а;

Фрунзе, 1, 3, 7, 9, 9а, 13, 19;

Хлебозаводская, 3, 6, 7а;

Чкалова, 7б;

Энергетиков, 2/3, 3, 5, 8, 9, 12, 18;

Ютазинская, 14, 16, 18;

Ягодинская, 25;

пр.Ямашева, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

В связи с опрессовкой тепловода №13 от Казанской ТЭЦ - 3 (СЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября по адресам:

Беломорская, 69 (кв «Б»), 81, 83;

Гудованцева, 1, 3, 7, 9, 11, 19, 22, 22а, 43/1, 43/2, 43/4, 43в, 50а;

Химиков, 1, 3, 7, 25, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

Шатурская, 250.

В связи с опрессовкой тепловодов №№17, 18, 19 от котельной «Савиново» (ВЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября роддома №1, горбольницы №7, тепловода «Алгоритм», здания администрации Ново-Савиновского района, жилых домов:

Абсалямова, 14, 16, 18, 26, 26а, 28, 30, 32;

Адоратского, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 27а, 27б, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 34б, 34в, 35, 36, 36б, 36в, 37, 38, 39, 39а, 39б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 66а;

пр.Амирхана, 2, 2а, 4а, 6, 8а, 10, 10а корп.1, 10а корп.2, 12а, 12б, 12д, 12е, 14а, 14б, 18/41, 20а, 21, 22 корп.1, 22 корп.2, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53а, 53б, 61, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 85а, 89, 91, 91а, 91б, 93, 95, 97, 99, 103, 105, 107, 109;

Бондаренко, 3б;

Волгоградская, 22, 28, 30/53, 35, 37, 41, 43, 45;

Восстания, 25;

Гаврилова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30,

38, 40 корп.1, 40 корп.2, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 56/6, 56/7;

Голубятникова, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 26а, 30;

пр.Ибрагимова, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Коллективная, 27, 31, 33, 35, 39;

Короленко, 31а, 33а, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 73, 75, 77;

Академика Лаврентьева, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 16, 20, 22, 24, 24а, 26, 28;

Меридианная, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17,19, 20, 22, 24, 26, 30;

Мусина, 7, 9, 23, 21, 59а, 59б корп.1, 59б корп.2, 61а, 68, 68а, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 80;

Четаева, 4, 5, 5а, 9, 11, 13 корп.1, 13 корп.2, 25, 27, 27а, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68;

Чистопольская, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 73, 75, 77/2, 79 (п.1-12), 79 (п.13-24), 81, 85, 85а;

Чуйкова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 43/2, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59а, 59в, 59г, 62, 63, 63а, 64 (кв.1-350), 65, 66, 67, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93;

пр.Ямашева, 28, 30, 31, 31а (1, 2 подъезды), 31б, 32, 35, 35а, 35б, 39, 43, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54 корп.1, 54 корп.2, 54 корп.3, 54 корп.4, 56, 58, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 96а, 98, 100, 101, 102, 102а, 103, 103а, 104 корп.1, 104 корп.2, 108, 110, 112.

В связи с опрессовкой тепловодов №№20, 21, 22 от котельных «Горки», «Азино» (ЮЭР) планируется отключение горячего водоснабжения с 4 по 5 сентября в жилых домах:

Ч.Айтматова, 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

С.Батыева, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21;

Бигичева, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21/47, 22, 23, 24/45, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35;

Вагапова, 3, 4, 5, 6, 8/15, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 27, 29;

Вербная, 1, 1а;

Габишева, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11а, 11б, 11/3, 17, 19, 19а, 19б, 23, 25, 25а, 25б, 29, 29а, 31, 35, 37, 39, 45;

Гвардейская, 31;

Академика Глушко, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 корп.2, 10, 10а, 12, 14, 14а, 15, 16/24, 16а, 17, 18/23, 19, 20, 21, 22, 22а, 22в, 22г, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 49;

Дубравная, 3, 3а, 5, 7, 9, 10, 11; стр.1, стр.3; 12, 13, 14, 14а, 16а-18, 16-22, 17, 21, 23, 25а, 25б, 25в, 27, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 38а, 40, 43, 43а, 47, 49, 49а, 51, 53/1, 53/2, 53/3, 57, 61, 63, 65;

переулок Дуслык, 4, 6, 6/1;

Закиева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 37, 37б, 39, 41, 43;

Академика Завойского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11а, 12, 14/74, 16, 17, 17а, 18, 20, 21, 22, 22а, 25;

Р.Зорге, 28, 33, 35, 37, 39, 39а, 41, 42, 43, 47, 47а, 48, 49, 50, 53, 57/29, 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 93а, 94, 95, 96, 96а, 97, 99, 100, 100/1, 101, 105, 107, 109, 111, 113, 119;

Г.Кайбицкой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15;

пр.А.Камалеева, 6, 8, 12, 14, 16, 20, 26/12, 28/9, стр.6-25, 34а, 34б, 34в;

Г.Кариева, 5, 6, 7, 8, 10;

Братьев Касимовых, 38, 40, 40а, 42, 54, 56, 82, 82а;

Кул Гали, 1, 2, 2а, 3, стр.3/1, 5, 7, 7а, 7б, 9/95, 10, 11, 12, 14, 15/21, 16, 18, 20, 24, 26, 27, 34, 36, 38;

Курская, 18, 20, 23, 25, 26, 27;

Крутая, 2;

А.Кутуя, 110а, 110б;

Ломжинская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24;

Магистральная, 10а, 12а, 14а, 16а, 18а, 20, 20а;

Мамадышский тракт, 8, 10, 34, 36;

Минская, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26а, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59;

Новоселья, 4, 6, 10;

Ноксинский спуск, 1, 5, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 20а, 20б, 20в, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

пр.Победы, 18, 18а, 18 корп.1, 20, 20 корп.1, 22, 24, 26, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 34, 35, 35а, 35б, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 46б, 47, 56, 57 к.1, 57а, 58, 60, 62 корп.1, 62 корп.2, 62 корп.3, 62 корп.4, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80, 84, 88, 90, 98, 100, 102, 106, 120, 122, 124, 126а, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 139 к.1, 140, 142, 144, 146, 152/33, 156/26, 158, 158/1, 160, 162, 164, 168, 166, 172, 174, 176, 178, 178а, 178б, 182, 186, 190, 192;

Родины, 29, 31, 33;

Сафиуллина, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 10, 12, 16, 16а, 17, 18, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 21, 24, 26, 26а, 28, 30, 32, 32а, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 56;

Академика Сахарова, 1, 3, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31;

Седова, 20а, 20б, 20в;

Терегулова, 2, 4, 6, 6а, 20а;

Туганлык, 1, 3, 10, 12;

Тулпар, 7;

Тыныч, 1, 3, 8;

Файзи, 1, 3, 7, 10, 10а, 11, 14, 15, 17;

Фучика, 2, 2б, 4, 6, 8, 8а, 8б, 8в, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 54, 55, 55а, 56, 58, 58а, 62, 62а, 64/1, 64/2, 64/3, 66, 68, 69, 71, 72, 75, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 86а, 87, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 99а, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106а, 107, 108, 109, 110, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 141, 143, 145, 149, 151;

Чишмяле, 1, 9, 11, 13, 15, 17, 21.