Десять учебных заведений из Татарстана вошли в топ-200 лучших школ России

Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ

Десять учебных заведений из Татарстана попали в рейтинг 200 лучших школ России для поступления в ведущие вузы. Соответствующий рейтинг был составлен агентством RAEX (Эксперт РА).

Так, наивысшее место в рейтинге занял казанский лицей №131, находящийся на 21 месте. Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ оказался на 48-м месте, гимназия №7 им.Козина заняла 99-е место, следующей оказалась гимназия №19 — на 108-м месте, далее школа №39 на 119-м месте, гимназия №102 на 175-м месте, школа №18 на 176-м месте.

Также в рейтинг попали школы из Набережных Челнов — гимназия №26 (121 место) и лицей №78 им.Пушкина, и школа из Альметьевска — лицей №2 — на 123-м месте.

- Исследование проводилось на основании эксклюзивных данных, которые вузы предоставили рейтинговому агентству. Всего были обработаны сведения о поступлении более чем 93 тысяч выпускников из 12 тысяч российских школ, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министерство образования и науки РТ составило рейтинг 100 лучших городских и сельских школ республики. Так, первое место в этом рейтинге занял казанский лицей №131, на втором месте расположился IT-лицей при КФУ. Третье место досталось набережночелнинской гимназии №26.