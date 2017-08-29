День города: гонщики-сотрудники ГИБДД, новые символы Казани и салют под «Прованс»

Как прошел 1012 день рождения города в репортаже ProKazan.ru

30 августа в Казани прошел День города. В этом году Казани исполнилось 1012 лет. В день праздника сотрудники ГИБДД гоняли по площади Тысячелетия, открылись новые символы, а салют горожане увидели под песню “Прованс”.

Одним из главных мероприятий стало автомотошоу «Kazan City Racing» на площади Тысячелетия. Зрители наблюдали за трюками сотрудников ГИБДД города Москвы и и увидели автомобили советской гоночной классики Moscow Classic Grand-Prix. Видео лучших номеров публиковал на своей странице Рустам Минниханов.

На площадке «Матч ТВ» горожане наблюдали за выступлениями по воркауту и чирлидингу и сами участвовали в спортивных конкурсах. Кроме этого отдыхающие участвовали в веб-турнире по FIFA-2017.

На улице Сыртлановой открылся новый детский парк “Калейдоскоп”. Название нашло отражение в стилизованных скульптурах сказочных персонажей, скамейках в виде разноцветных кубиков и декоративном освещении. В обновленном парке остались старые игровые фигуры и статуи, оборудована закрытая сцена взамен открытой. Кроме того, сохранен холм, на котором раньше располагалась детская крепость, а после реконструкции появилась «царь-гора» с формами и резиновым покрытием, воссоздан детский лабиринт.

В парке имени Горького презентовали новый арт-объект «Любовь – Мәхәббәт». Конструкция длиной 33 метра и высотой 2,5 метра выполнена в форме белоснежных букв на русском и татарских языках. Расположена она на холме со стороны улицы Подлужной, недалеко от ресторана «Лето». Отсюда открывается прекрасный вид на Казань.

Вечером на площадке у Центра семьи “Казан” выступили Митя Фомин и Елка. Митя Фомин в композиции «Все будет хорошо» спел один припев на татарском языке, приводя публику в восторг. Певица выступила с песнями о любви и мудрости как “Грею счастье”, “Все зависит от нас самих” и “На большом воздушном шаре”.

Завершился День республики праздничным фейерверком. Наблюдающие за зрелищем на площадке у “Чаши” видели салют под песню Елки «Прованс».