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СМИ: популярные российские курорты поддержат деньгами

СМИ: популярные российские курорты поддержат деньгами
16+
Фото: ProKazan.ru
Из федерального бюджета планируется выделить 1 млрд рублей

Министерство транспорта России совместно с министерством культуры разрабатывает новый механизм субсидирования перевозок туристов на популярные российские курорты. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что субсидии предлагается выделять туроператорам, которые будут выкупать места для туристических групп на регулярных и чартерных рейсах. В результате стоимость туров может снизиться на 10%.

- На первом этапе субсидии планируется ввести для организации отдыха на морских курортах Краснодарского края и Крыма. Из федерального бюджета планируется выделить 1 млрд рублей, - говорится в сообщении.

Сообщается, что подобный механизм субсидирования соответствует международной практике и применяется, например, в Турции и Израиле, где туроператоры получают деньги за каждого перевезенного туриста.  

Люция Кашапова, 31.08.2017, 10:23
Тэги: Туризм
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Комментарии

Анвар31 августа 2017, 10:43
С другой стороны вводят курортный сбор.... Права рука не знает что творит левая?
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Горожанин31 августа 2017, 10:45
Разворуют, к гадалке не ходи.
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