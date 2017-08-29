Под Казанью в озере нашли труп мужчины

Накануне в поселке Васильево в Зеленодольском районе Татарстана в озере Карасиха нашли труп мужчины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие произошло накануне днем по улице Татарстан.

- На место прибыли спасатели. Они извлекли тело мужчины из воды и передали его полиции, - сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все подробности происшествия и личность погибшего.