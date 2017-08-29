«Мне страшно». В Казани Чулпан Хаматова прокомментировала арест режиссера Серебренникова

Накануне на вручении знака почетного гражданина Казани, актриса Чулпан Хаматова прокомментировала арест режиссера Кирилла Серебренникова, передает «Казанский репортер».

- Многие из вас знают, что недавно произошло трагическое событие — под домашним арестом оказался мой коллега. Это совершенно несправедливо и незаконно. Мне очень страшно и я под этим ощущением нахожусь несколько дней, - сказала Хамматова.

Так, по словам актрисы, после этих событий она поняла важность родного города.

- Я поняла, что если идти вперед, если верить, надеяться, знать, что у тебя есть дом, то место детства, та родина, которую я ощущаю — моя Казань, город, где до сих пор живут мои родители, где живут мои прекрасные учителя, - добавила она.

Напомним, накануне, 30 августа, в ратуше из рук мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина Чулпан Хаматова получила знак почетного гражданина Казани.

Ранее портал ProKazan.ru писал о том, что 22 августа Следственный комитет России задержал известного режиссера Кирилла Серебренникова. Его обвиняют в организации хищения на сумму около 68 млн рублей, которые были выделены в 2011-2014 года на реализацию проекта «Платформа».

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Кирилл Серебренников — режиссер театра и кино. С 2012 года художественный руководитель «Гоголь-центра». Серебренников известен такими фильмами, как «Ученик», «Измена», «Фонограф». В 2016 году получил приз за лучшую режиссуру на 27-м кинофестивале «Кинотавр» за фильм «Ученик».