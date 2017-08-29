В Казани осудили организаторов финансовой пирамиды, похитивших у вкладчиков 46 млн рублей

Советский районный суд Казани вынес приговор в отношении директора и менеджера ООО «Финанс Групп Плюс», которые признаны виновными в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Установлено, что в 2014 году соучастники организовали финансовую пирамиду. Они обещали вкладчикам выплату высоких процентов. Однако злоумышленники не выполнили свои обещания и скрылись.

- В результате 186 вкладчикам был причинен ущерб на сумму более 46 млн рублей, - сообщили в ведомстве.

Таким образом, суд приговорил директора компании к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 400 тыс. рублей, менеджера – к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей.

Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о взыскании с осуждённых причиненного преступлением ущерба.