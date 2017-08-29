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В Казани в День города и республики открыли детский парк «Калейдоскоп»

В Казани в День города и республики открыли детский парк «Калейдоскоп»
16+
Фото: park.tatar
Он расположился на улице Сыртлановой

В столице Татарстана к праздникам Дня города и Дня республики открылся детский парк «Калейдоскоп» по улице Сыртлановой, сообщает официальный сайт мэрии Казани.

Проект парка был разработан с учетом мнения горожан. В церемонии открытия обновленной зеленой территории приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Наталия Фишман и другие гости.

Первый этап работ по благоустройству парка, площадь которого составляет около 3 га, проводился 5 лет назад. В этом году в обсуждении проекта активное участие приняли местные жители. Так, по просьбе жителей в парке остались старые игровые фигуры и статуи, оборудована закрытая сцена взамен открытой.

Кроме того, сохранен холм, на котором раньше располагалась детская крепость, а после реконструкции появилась «царь-гора» с формами и резиновым покрытием, воссоздан детский лабиринт.

Помимо этого, в ходе благоустройства были проведены работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, обновлению дорожного полотна, расширению пешеходных дорожек и устройству велосипедных. Также в парке обновлена футбольная площадка, появились новые газоны и клумбы, проведена прочистка поросли и оборудована система автоматического полива. Всего на обновление парка из бюджета РТ было выделено 94 млн рублей.

Рамиль Бикмуллин, 30.08.2017, 18:21
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожане30 августа 2017, 18:46
Когда на Танкодром придут и сделают парк , место для вынула собак, в частности, на улице Зорге, 10 перед этим домом большая территория, стоит ржавая качелька и полусломанная горка, сколько писали в администрацию советского района идут одни отписки
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Димон30 августа 2017, 19:11
Молодцы. Казань это что то..!
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5
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иван орлов30 августа 2017, 19:27
Жена подарила таблетки что кардинально улучшили наш секс. Я не знал что такое бывает,но секс теперь длиться по 2 часа вместо 10 минут, стояк стал каменный, оргазмы длятся дольше и ярче и даже пенис увеличился немного. Жена теперь довольная ходит и я чувствую себя самцом. Кстати о них уже в журналах пишут, вот сами почитайте -- http://gg.gg/bioman
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