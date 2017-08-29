В Казани в День города и республики открыли детский парк «Калейдоскоп»

Он расположился на улице Сыртлановой

В столице Татарстана к праздникам Дня города и Дня республики открылся детский парк «Калейдоскоп» по улице Сыртлановой, сообщает официальный сайт мэрии Казани.

Проект парка был разработан с учетом мнения горожан. В церемонии открытия обновленной зеленой территории приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, Мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Наталия Фишман и другие гости.

Первый этап работ по благоустройству парка, площадь которого составляет около 3 га, проводился 5 лет назад. В этом году в обсуждении проекта активное участие приняли местные жители. Так, по просьбе жителей в парке остались старые игровые фигуры и статуи, оборудована закрытая сцена взамен открытой.

Кроме того, сохранен холм, на котором раньше располагалась детская крепость, а после реконструкции появилась «царь-гора» с формами и резиновым покрытием, воссоздан детский лабиринт.

Помимо этого, в ходе благоустройства были проведены работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, обновлению дорожного полотна, расширению пешеходных дорожек и устройству велосипедных. Также в парке обновлена футбольная площадка, появились новые газоны и клумбы, проведена прочистка поросли и оборудована система автоматического полива. Всего на обновление парка из бюджета РТ было выделено 94 млн рублей.