В Казани начался суд по делу о взрыве на Казанском пороховом заводе

Сегодня - 30 августа - в Кировском районном суде Казани начался судебный процесс по делу о смертельном ЧП на предприятии Минобороны в Казани, сообщает "Реальное время".

Перед судом за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах предстали начальник цеха №5 Александр Зайцев и бывший начальник участка этого цеха Нурания Файзуллина. Оба на предварительном следствии вину не признали. Перед началом заседания общаться с журналистами они отказались.

Напомним, в декабре прошлого года на Казанском пороховом заводе произошел серьезный пожар, в результате которого погибла 26-летняя работница завода, еще одна пострадала.

На заседание суда пришли двое выживших работниц взорванного цеха — одна из них на костылях, а также мать погибшей сотрудницы, которую перевели на опасный участок по указанию руководства непосредственно в день трагедии.

Перед началом заседания судья объявила, что сегодняшнее заседание будет предварительным и закрытым. Адвокаты подсудимых не исключают, что закрытым будет и весь процесс. Ведь обстоятельства трагедии связаны с технологическим циклом оборонного предприятия.