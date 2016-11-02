В Казани будут судить организаторов автоподстав за аферы на сумму в 25 млн рублей

В Казани будут судить организаторов и участников преступного сообщества, которые обвиняются в мошенничестве в сфере автострахования. На скамье подсудимых — пять человек. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Установлено, что в 2014 году соучастники с целью незаконного обогащения создали сообщество для хищения денег страховых компаний в Казани.

- Обвиняемые приобрели пять автомобилей иностранного производства и оформили полисы КАСКО в страховых компаниях, расположенных в Москве, после чего совершили многочисленные инсценировки страховых случаев, связанных с наездом на препятствия и повреждением автомобилей. Для фиксации механических повреждений и составления необходимых документов они вызывали сотрудников ГИБДД, - говорится в сообщении.

Сообщается, что всего злоумышленники совершили не менее 20 инсценировок и похитили около 25 млн рублей у двух страховых компаний. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых.