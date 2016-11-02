В День города в Казани будет усилена работа пассажирского транспорта

В День города, 30 августа, в Казани будет усилена работа пассажирского транспорта. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, 30 августа работа общественного транспорта будет организована по графику выходного дня. Работа некоторых автобусных и троллейбусных маршрутов будет усилена.

С 13.00 до 23.30 метро будет работать по пиковому режиму рабочего дня. Будет усилена работа троллейбусного маршрута №1 (с 20.00 до 23.30) и №3 (с 13.00 до 21.00).

С 13.00 до 23.30 работа автобусных маршрутов №6, 15, 22, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 47, 74, 74а, 75, 89, 98, следующих по улице Декабристов и №22, 28, 28а, 83, 89, следующих по улице Батурина, будет организована по графику рабочего дня.

Для развоза жителей после праздничных мероприятий в 21.00 будет подано 60 автобусов на улицу Декабристов к домам №1, 2.