В карьере под Нижним Тагилом погиб дайвер из Казани

Под Нижним Тагилом на территории карьера «Лазурный» в Свердловской области утонул 51-летний житель Казани. Об этом сообщают «Вести КАМАЗа».

Происшествие произошло 27 августа.

- Мужчина получил баротравму при резком подъёме с 30-метровой глубины, - говорится в сообщении.

Однако в Следственном комитете отметили, что оборудование у дайвера было исправно. Точные причины его смерти станут известны только после вскрытия.

Кстати, карьер «Лазурный» является популярным местом у любителей подводного плавания. Происхождение его искусственное - здесь в прошлом добывался голубой асбест. Площадь карьера более 1 квадратного километра, максимальная глубина - 66 метров.