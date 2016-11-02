ФСБ РТ потратит почти 1 млн рублей на ремонт секретных кабелей связи

Управление ФСБ по РТ потратит 950 тысяч рублей на ремонт секретных кабелей связи. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, в документации отмечено, что участник закупки не должен быть банкротом, должником по налогам, офшорной компанией. Также к аукциону не допустят компании, руководители которых с судимостью.

- Вся предоставляемая сторонами друг другу информация, связанная с заключением и исполнением контракта, считается конфиденциальной информацией и не должна подлежать разглашению, - говорится в техзадании.