В Нижнекамске нашли мать утонувшего в бассейне 7-летнего мальчика

Мать 7-летнего мальчика, который утонул в бассейне сауны по улице Химиков в Нижнекамске, нашлась и уже дает показания. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил старший помощник руководителя СКР по РТ Андрей Шептицкий.

- Женщина была задержана 24 августа. Сейчас она проходит по делу как свидетель, - сказал Шептицкий.

Напомним, трагедия произошла 18 августа в бассейне сауны по улице Химиков в Нижнекамске. По данным следствия, мальчик с 31-летней матерью пошли в магазин покупать портфель. В торговом центре женщина встретила знакомого, после чего они пошли в сауну, где взрослые после употребления спиртного уединились, предоставив ребенка самому себе.

При этом, отмечается, что мать проигнорировала предупреждение администрации о том, что бассейн глубокий и вода в нем холодная. В результате через некоторое время женщина обнаружила мальчика лежащим на дне бассейна. Согласно результатам исследования, ребенок пробыл под водой от 10 минут до получаса.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Отметим, что женщина воспитывает еще 4-х несовершеннолетних детей.