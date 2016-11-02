СМИ: в России может появиться День отца

В России может появиться День отца. Идею его учреждения обсуждают в администрации президента РФ. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что предложение сделать третье воскресенье октября Днем отца в 2014 году внес на рассмотрение депутат Госдумы Александр Сидякин. Тогда эту идею одобрили в Минтруде и Союзе женщин России.

- Сейчас всё на усмотрение президента, это его прерогатива, и если он сочтет нужным, то утвердит. Я считаю, что это полезная дата, подобный акцент позволит обществу не забывать о том, что в воспитании детей отцы играют не менее важную роль, чем матери, - считает Сидякин.

Отмечается, что в случае если президент одобрит это предложение, День отца могут начать праздновать уже этой осенью.