Курбан-байрам в Казани: во сколько начнется намаз, как добраться и где зарезать барана

ProKazan.ru узнал, где пройдут праздничные молитвы, сколько животных принесут в жертву и зачем это делают каждый год

1 сентября Татарстан отпразднует один из самых главных религиозных праздников в исламе – Курбан-байрам. В этот день во всех мечетях республики пройдут прздничные молитвы, после которой верующие совершат обряд жертвоприношения. Мусульмане столицы РТ смогут это сделать в Казани на 25 площадках города. Обряд жертвоприношения будет проходить в течение трех дней - 1, 2 и 3 сентября.

- В этом году Курбан-байрам отличается тем, что в один день соберется не один праздник: Курбан-байрам, пятничный день и день знаний. Столько праздников накладывается на один день, что только увеличивает нашу радость, - поделился муфтий, председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Суть праздника

Курбан байрам — праздник жертвоприношения, отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам. В мусульманской традиции курбаном именуется все то, что приближает человека к Богу, а ритуальное заклание животного в праздничный день подразумевает духовное обращение к Богу.

Праздник также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.

В этом году в Мекке ожидается рекордное количество участников – до 3,5 млн человек, из них 1 700 татарстанцев.

Согласно Корану, Ангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и когда жертва была почти принесена, Аллах заменил для Ибрахима жертву сыном на жертву ягненком. С тех пор, отдавая дань подвигу пророка Ибрахима, явившего высочайшую степень праведности и любви к Аллаху, в качестве обряда поклонения Господу мусульмане совершают заклание жертвенного животного.

По мусульманским представлениям, принесенные в жертву животные будут в Судный день помогать людям переправляться через адскую бездну в Рай по тонкому мосту - Сирату. Преодолеть мост Сират, перекинутый через ад, верующий сможет лишь на спине животного, принесенного в жертву.

Начало праздничного намаза в Казани, и как добраться до мечетей

Праздничный намаз в мечетях столицы Татарстана начнется в 4:30 утра. Специально для верующих общественный транспорт заработает с 4.00. Те маршруты, которые проходят рядом с мечетями, выйдут на рейс в 3:30.

Карта мест, где в Казани принести жертвоприношение

В честь Курбан-байрама в течение 3-х дней мусульмане будут совершать жертвоприношение. В мечетях, а также в местах забоя жертвенных животных будет вестись строгий контроль. Городские службы будут следить за тем, чтобы животных не забивали в неустановленных местах.

Мы готовим места совместно с ветеринарной службой, санэпиднадзором и прочими службами согласно всем нормам. Никакие отходы нигде валяться не будут – все собирут в отдельные контейнеры, – добавил муфтий РТ.

​От 10 до 15 000 животных принесут в жертву в Казани.

Большую часть животных привезут из-за пределов республики — в основном из Оренбургской, Волгоградской, Астраханской областей и других регионов. Причем в ДУМ РТ пообещали, что бараны будут здоровыми, проверены ветеринарами. На въездах на территорию Татарстана на отдельных постах будут останавливать машины, перевозящие крупнорогатый и мелкий рогатый скот, у водителей будут спрашивать документы.

Какое животное можно приносить в жертву

Бараны и овцы, достигшие годовалого возраста. Их в жертву может принести только один человек. Бык, буйвол, корова (достигшие двухлетнего возраста) или верблюд (пятилетний возраст) могут приноситься в жертву семерыми людьми. При этом участие в коллективном жертвоприношении должно быть добровольным. Если хотя бы один человек участвует в этом деле против своей воли, то жертвоприношение не считается состоявшимся. Стоимость жертвенного барана – от 7 000 рублей.

Кто должен совершать жертвоприношение

Совет казыев Татарстана в этом году принял решение, что размер жертвенного нисаба (минимальный достаток, облагаемый закятом) составит 20 000 рублей. То есть если у мусульманина и главы семьи на 1, 2 и 3 сентября образуются свободные деньги, при этом из семейного бюджета уже вычтены расходы на основные потребности человека и долги, то он обязан совершить жертвоприношение. Для сравнения: размер нисаба для московских мечетей составляет около 200 000 рублей.