Блоги ProKazan.ru: обращение к мэрии Зеленодольска или «материал про хлеб и светофоры»

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Сегодня главная по рубрике «Блоги» - Евгения Потехина, редактор портала ProKazan.ru

Неделю назад я решила, наконец, побывать в Зеленодольске. Давно хотелось узнать, чем отличается от Казани город, из которого ежедневно на работу приезжает большое количество людей. Я находилась в «Зеленом» около часа и за это время у меня сложилось какое-то впечатление. Я очень надеюсь, что мэрии этого города будет полезно узнать, что же можно в нем улучшить. Говорю сразу: я не претендую на звание эксперта, я высказываю мнение как человек, который увидел все впервые.

1. В Зеленодольске очень мало светофоров. Почти везде — нерегулируемые пешеходные переходы. Возможно, это очень здорово для пешеходов, ведь почти всегда они совершенно спокойно могут выйти на дорогу и переходят ее. Но (!) это чудовищно неудобно для водителей — приходится постоянно тормозить, быть внимательным не на 100 процентов, а на все 200. Не спорю, концентрация за рулем — это прекрасно, но когда пешеходные переходы находятся каждые 300 метров...

2. Второй пункт тоже про светофоры. Почему? Потому что если где-то в городе и есть светофоры, то практически в 50 процентах они отключены. Возможно, я приехала в тот день, когда их только установили и не успели подключить, но в это слабо верится.

3. По поводу самих дорог сказать ничего не могу — качество покрытия не отличается от Казани. А вот то, что растет вдоль дорог, приятно удивило. Много где можно увидеть яблони. Непонятно, насколько они полезны, ведь ежедневно мимо них проезжают тысячи автомобилей. Но то, что они создают уютную атмосферу — факт.

4. Еще одно приятное удивление — цены. Я ожидала, что в Зеленодольске должно быть дешевле, чем в Казани. Ожидания оправдались. Квас около центрального озера стоит 25 рублей за 0,5, тогда как у казанской Чаши — 50.

5. Не могла не зайти в магазин, располагающийся рядом с хлебокомбинатом, потому что зеленодольский хлеб, по моему скромному мнению, один из самых вкусных. Да, там он ничем не отличается от того, что можно купить в Казани, но мне очень хотелось взять в руки горячий кирпичик свежевыпеченного. Тут я почувствовала разочарование, потому что он был не из печи — это был обычный хлеб. (Помню, как в детстве мы покупали горячий хлеб в магазинчике, расположенном рядом с хлебозаводом №3 в Казани).

6. Что касается самого позиционирования города как «зеленого». Мне не показалось, что в городе очень много зелени. Объехав Зеленодольск, я увидела две красивые лесопосадки, которые, в принципе, можно увидеть и в Казани.

В целом, Зеленодольск произвел приятное впечатление. В городе довольно чисто, пусть и несколько провинциально, нет особых проблем с парковкой, реконструируются парки и скверы. Хотелось бы, чтобы больше внимания было уделено не только местам скопления людей, но и старым разрушающимся двухэтажным домам, которые я заметила, проезжая мимо и, к сожалению, не успела сфотографировать.