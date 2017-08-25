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В соседней республике Башкортостане в машине взорвалась бомба

В соседней республике Башкортостане в машине взорвалась бомба
16+
Фото: proufu.ru

В Уфе в припаркованной машине Kia Rio возле торгового центра взорвалась бомба. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР Башкирии.

- В салоне автомобиля находился мужчина. Он получил множественные ранения ног и был госпитализирован, - сказали в ведомстве.

Следствие полагает, что покушение на убийство было совершено из-за личных или бытовых конфликтов.

В настоящее время следователи устанавливают тип сработавшего устройства, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Элина Валеева, 28.08.2017, 16:24
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Атошник28 августа 2017, 16:32
СторонникинезависимостиТатарстанаиБашкортостана?:-D ДаешьреферендумоботделенииотРашкиподприсмотромвежливыхчеловечковизНАТО!
7
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Горожанин28 августа 2017, 16:48
В соседней Башкортостане (с)
КУПИ УЧЕБНИК РУССКОГО!!!
0
7
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Горожанин28 августа 2017, 17:20
Бытовуха. Уже перетёрли всё, а проказан только спохватился.
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Горожанин28 августа 2017, 17:23
самый сок закрыли квадратамиB-|
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Горожанин28 августа 2017, 17:24
ГДЕ НАИЛЬ, ЛЮЦИЯ?
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Горожанин28 августа 2017, 17:25
ЭЛИНА, ГДЕ НАИЛЬ??
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Горожанин28 августа 2017, 17:25
Очкарик, надень очки .....в соседней республике, Башкортостане ..... где ошибка в неродном языке, Федя?
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альфа макарова28 августа 2017, 17:38
Недавно подарила мужу таблетки которые посоветовала подруга, так была в шоке от нашего секса: вместо 10 минут теперь секс по 2 часа и бешеный стояк, секс стал более яркий и чувствительный, я была на седьмом небе от удовольствия! Советую всем попробовать!Кстати о них уже в журналах пишут, вот сами почитайте --- http://gg.gg/bioman
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