Депутат Госдумы РФ от РТ Фаррахов установил флаг Татарстана на самой высокой точке Европы

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов покорил Эльбрус и на его вершине установил флаг Татарстана. Фото он опубликовал в своем «Инстаграм».

- Мы совершили восхождение на высшую точку Европы – Эльбрус, - подписал он снимок.

Восхождение на Эльбрус. Публикация от Айрат Фаррахов (@airatfarrakhov) Авг 27 2017 в 6:50 PDT

Сегодня мы совершили восхождение на высшую точку Европы - Эльбрус! Публикация от Айрат Фаррахов (@airatfarrakhov) Авг 27 2017 в 6:49 PDT

Публикация от Айрат Фаррахов (@airatfarrakhov) Авг 24 2017 в 8:13 PDT

Напомним, ранее флаг с гербом Татарстана установили на одной из самых высоких вершин Центральной Азии - на пике Ленина. Данную акцию было решено провести в честь 25-летия основания Всемирного конгресса татар, член общества Олег Тураев 27 июля совершил восхождение на вершину, где и поставил флаг.