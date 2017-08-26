Forbes: жена Минниханова возглавила рейтинг самых богатых жен российских чиновников

За 2016 год она заработала 2,351 миллиарда рублей

Жена президента Татарстана Гульсина Минниханов заняла первое место в списке самых богатых жен российских госслужащих. За 2016 год она заработала 2,351 миллиарда рублей. Доход ее мужа — президента Татарстана Рустама Минниханова оказался на уровне 7,5 миллионов рублей. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

На второй строчке оказалась жена депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний. Ее доход за прошлый год составил 1,924 миллиарда рублей. Третье место заняла жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз — ее доход в 2016 году достиг 864 миллионов рублей.

Напомним, ранее в пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова объяснили, как его жена Гульсина заработала в 2016 году 2,35 млрд рублей, что в 313 раз больше дохода самого президента. В соответствии с декларацией, основной доход - свыше 2 млрд - она получила за счет продажи доли в ООО, а именно, она продала половину спа-комплекса "Лучано".

Пресс-секретарь Минниханова Эдуард Хайруллин напомнил, что Гульсина Минниханова является собственником ООО "Лучано", которое управляет элитным спа-салоном. По его словам, в апреле 2016 года для привлечения средств на развитие новых направлений бизнеса она продала долю в 49% уставного капитала общества стратегическому инвестору - кипрской "Сантерна Холдингс Лимитед".