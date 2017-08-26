Татарстан закупит передвижные ветклиники почти за 100 млн рублей

Татарстан закупит передвижные ветеринарные клиники за 98,7 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Так, согласно документации, планируется закупить 48 передвижных фургонов-лабораторий с медицинским оборудованием для помощи животным.

- Фургоны должны быть оснащены хирургическим столом, в них также должно быть место для родовспоможения и станок для обработки копыт, - говорится в техзадании.

Отмечается, что машины должны быть 2017 года выпуска. Компания, которая выиграет тендер, должна будет поставить ветклиники через 60 дней после заключения контракта.

Аукцион пройдет 18 сентября.