Жена футболиста Нобоа открыла в Казани салон красоты

Уроженка Казани Ольга Нобоа-Романова, жена футболиста Кристиана Нобоа открыла в Казани салон красоты. Об этом в интервью она рассказала «Вечерней Казани».

Сообщается, что салон «Beauty House by Noboa Romanova» открылся недавно в одном из элитно-спальных районов Казани. И, по словам Ольги, она уверена, что продукт найдет своего потребителя.

- По совету мамы я еще в школе поступила на курсы парикмахеров. И парикмахерское искусство стало моим увлечением на всю жизнь. После того, как вышла замуж, создала семью, реализовалась как мама, почувствовала, что все — не могу сидеть дома. В Ростове-на-Дону устроилась работать в местный салон. Узнавали, поначалу смотрели с подозрением, типа «зачем тебе это надо», потом привыкли. Стрижки Кристиана – тоже моя работа, - рассказала она.

Отметим, что Кристиан Нобоа пять лет назад ушел из Рубина. С тех пор успел поиграть в Москве, Салониках, Ростове-на-Дону, теперь выступает за питерский «Зенит».

Напомним, ранее сообщалось, что казанский «Рубин» может взять в аренду полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. 32-летний эквадорец не имеет достаточно игровой практики в питерском «Зените». В то время как главный тренер казанцев Курбан Бердыев заинтересован в том, чтобы знакомый ему футболист пополнил команду.