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СМИ: Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей

СМИ: Минздрав предложил повысить цены на водку до 300 рублей
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Фото: ProKazan.ru

Минздрав РФ предложил повысить минимальную цену на водку до 300 рублей за 0,5 литра. В ведомстве считают, что крепкий алкоголь должен дорожать быстрее инфляции, пишут «Известия».

Соответствующее предложение уже направлено в Минфин.

- Увеличение акцизов — наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. На крепкую продукцию, в том числе водку, ставка налога должна расти быстрее инфляции, чтобы такое спиртное становилось менее доступным, чем слабоалкогольная продукция, - добавили в Минздраве.

Напомним, в настоящий момент минимальная цена за 0,5 литра составляет 205 рублей. 

Люция Кашапова, 28.08.2017, 09:33
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин28 августа 2017, 09:35
Зачем?) Сделай хоть 1000 если захочет все равно купит)
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Горожанин28 августа 2017, 09:44
Рaбочего спрaшивaют:
— Если бутылкa водки будет стоить 1000 рублей стaнешь пить?
— Стaну.
— А если по 6000?
— Все рaвно не брошу.
— А где же ты столько денег возьмешь?
Рaбочий достaет подшипник:
— Он кaк стоил бутылку, тaк и будет стоить!
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Горожанин28 августа 2017, 09:46
Водка стала стоить восемь -
Всё равно мы пить не бросим!
Передайте Горбачу -
Нам и десять по плечу!
Если будет стоить больше -
Мы устроим то, что в Польше,
Будет стоить двадцать пять -
Будем Зимний брать опять!
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Горожанин28 августа 2017, 09:50
Да уж полстраны самогон гонит, чо им ваши цены?
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Дед28 августа 2017, 09:58
Моё мнение это вредительство, поясню почему: в СССР водка стоила не дорого и было меньше алкашей и преступлений в пьяном состоянии,люди меньше травились, сейчас будет больше алкашей и соответственно преступлений, за глоток водки алкаши готовы друг друга морду бить, в наше советское прошлое была такая притча: спрашивают у мужика,если водка будет стоить 10 рублей вы будете пить? Мужик,как пили так и будем пить, а если будет 100 рублей? Как пили так и будем, ну а если по 1 рублю за бутылку водки? Мужик, не небудем пить, почему? Мужик, сопьемся.
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2
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я28 августа 2017, 09:59
Такими заявлениями расшатывают духовные скрепы страны. Прокуратуру в Минздрав срочно.:-D
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2
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Злобный Аноним28 августа 2017, 10:14
А что ВЗАМЕН? Вот, к примеру, делаем водку за 400 рублей, а килограмм куриного мяса 100! Думаю, все будут довольны. А если только повышать цены на водку и зарплаты чиновникам, ничего хорошего... Другое дело что Навальный слишком куплен нынешней властью, чтобы победить в президентских выборах в такой обстановке.
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Горожанин28 августа 2017, 10:15
И предложил повысить зарплату.Она должна повышатся быстрее инфляции.
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