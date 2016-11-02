В новом учебном году в школы Казани пойдут более 120 тысяч учеников

Около 15 тысяч из них - первоклассники

1 сентября казанские школы примут более 120 тысяч учеников, при этом из них 14,9 тыс — первоклассники. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил начальник управления образования исполкома Казани Ильсур Хадиуллин.

- 1805 первоклашкам из малообеспеченных семей накануне учебного года вручены портфели со школьными принадлежностями в рамках республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». А всем без исключения первоклассникам подарят «Дневники добрых дел», - отметил Хадиуллин.

Напомним, что 1 сентября в Казани откроются две новые школы на 1224 ученика - полилингвальная многопрофильная гимназия №180 и многопрофильная школа №181. Кроме того, в этом году всем старшеклассникам начнут преподавать астрономию.

Кстати, День знаний в Татарстане традиционно пройдет 1 сентября, в пятницу. Никаких переносов не предполагается, несмотря на то, что в этом году на 1 сентября выпадает праздник Курбан байрам.

- Как и обычно 1 сентября пройдет линейка. А 2 сентября, в субботу, дети пойдут в школу. Занятия начнутся по расписанию, - отметили в министерстве образования и науки РТ.