В Татарстане на пожаре погиб мужчина

В Сармановском районе Татарстана на пожаре погиб 58-летний мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла сегодня в 5.25.

- Поступило сообщение, что в поселке Джалиль по Лесной улице в одной из квартир пятиэтажки №31 вспыхнул огонь, - сообщили в ведомстве.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, из окна валил густой дым. Ликвидировать горение удалось за десять минут. В процессе тушения в квартире было обнаружено тело мужчины. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.