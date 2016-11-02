В центральной России ожидается резкое похолодание

В Поволжье жара начнет ослабевать в пятницу

На следующей неделе в центральной части России ожидается резкое похолодание. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

- Погоду будет определять малоподвижный циклон, сформировавшийся в районе Балтики. Он и будет распространять холод на весь центральный регион, - цитирует «Российская газета» слова Паршиной.

Так, в Поволжье жара начнет ослабевать в пятницу, в выходные прогнозируется понижение температуры.

- От Татарстана и южнее - будет еще тепло: 20-25 градусов днем. Правда, ночные температуры уже не высокие - 10-15 градусов. На севере Поволжья дожди, а на среднем Поволжье - местами дожди, - отметили в Гидрометцентре России.

Кстати, завтра, 28 августа, в Казани ожидается переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла. Максимальная температура воздуха днем 19-21 градусов тепла.