СМИ: теплоход со 130 пассажирами, следовавший из Москвы в Казань, сел на мель на Волге

Теплоход «Илья Муромец», который следовал по маршруту Москва-Казань, сел на мель в Ярославской области, передает ТАСС.

- Вода попала в топливную систему. Им пришлось ткнуться в берег носом, - сообщили в диспетчерской.

Сообщается, что круизный теплоход вышел из Москвы накануне вечером. Решался вопрос об оплате буксира, который должен был снять теплоход с мели.

Как сообщили в МЧС, на борту теплохода находится 130 пассажиров, в том числе 8 детей и 50 человек экипажа.

- В результате инцидента никто не эвакуирован и не пострадал, - сказали в МЧС.

Спустя какое-то время неисправность была устранена, теплоход находится на ходу. В настоящее время по данному факту транспортная прокуратура начала проверку.