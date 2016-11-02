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СМИ: теплоход со 130 пассажирами, следовавший из Москвы в Казань, сел на мель на Волге

СМИ: теплоход со 130 пассажирами, следовавший из Москвы в Казань, сел на мель на Волге
16+
Фото: соцсети

Теплоход «Илья Муромец», который следовал по маршруту Москва-Казань, сел на мель в Ярославской области, передает ТАСС.

- Вода попала в топливную систему. Им пришлось ткнуться в берег носом, - сообщили в диспетчерской.

Сообщается, что круизный теплоход вышел из Москвы накануне вечером. Решался вопрос об оплате буксира, который должен был снять теплоход с мели.

Как сообщили в МЧС, на борту теплохода находится 130 пассажиров, в том числе 8 детей и 50 человек экипажа.

- В результате инцидента никто не эвакуирован и не пострадал, - сказали в МЧС.

Спустя какое-то время неисправность была устранена, теплоход находится на ходу. В настоящее время по данному факту транспортная прокуратура начала проверку.

 
Люция Кашапова, 27.08.2017, 14:38
Тэги: Волга
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Комментарии

Горожанин27 августа 2017, 15:21
Не на мель, а врезался на берег, по фото видно! >:>
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Горожанин27 августа 2017, 16:03
Раз врезался, долго не протянет, утонет где-нибудь.
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