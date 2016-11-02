СМИ: теплоход со 130 пассажирами, следовавший из Москвы в Казань, сел на мель на Волге

Теплоход «Илья Муромец», который следовал по маршруту Москва-Казань, сел на мель в Ярославской области, передает ТАСС.
- Вода попала в топливную систему. Им пришлось ткнуться в берег носом, - сообщили в диспетчерской.
Сообщается, что круизный теплоход вышел из Москвы накануне вечером. Решался вопрос об оплате буксира, который должен был снять теплоход с мели.
Как сообщили в МЧС, на борту теплохода находится 130 пассажиров, в том числе 8 детей и 50 человек экипажа.
- В результате инцидента никто не эвакуирован и не пострадал, - сказали в МЧС.
Спустя какое-то время неисправность была устранена, теплоход находится на ходу. В настоящее время по данному факту транспортная прокуратура начала проверку.