Телеведущий Андрей Малахов извинился перед женой за «неверное» фото в Казани

Популярный телеведущий Андрей Малахов в своем «Инстаграм» выложил фото с бизнес-леди из Казани Екатериной Колесовой.

- Казань рулит! Представляю Вашему вниманию Екатерину Колесову: мать троих детей, младшую Лизочку она родила 3 месяца назад! Параллельно за год построила вместе с мужем новый центр, который похож на музей современного искусства с шикарным рестораном, куда не попасть, - подписал он снимок, добавив хэштег #Наташапрости.

Однако чуть позже фотография была удалена.

Напомним, 24 августа Андрей Малахов и певец Валерий Меладзе открыли в Казани автосалон Mercedes-Benz. В мероприятии также принял участие и мэр Казани Ильсур Метшин.