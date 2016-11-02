В Казани пожарные из горящей квартиры спасли двух человек

В Казани пожарные из горящей квартиры спаси двух человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожар произошел накануне днем в одной из квартир дома №9/95 по улице Кул Гали.

- Горела квартира на восьмом этаже. Огнеборцы при помощи спасательных масок эвакуировали пострадавших на лестничную клетку и передали их медикам. Пожар площадью 8 квадратных метров удалось оперативно ликвидировать, - сообщили в ведомстве.

В результате пожара пострадал 48-летний мужчина. Он был госпитализирован с термическими ожогами конечностей. Также ожоги получила 17-летняя девушка, но она от госпитализации отказалась.

Отмечается, что предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.