Кубок Конфедераций - 2017, который прошел в России, стал последним для FIFA

Вместо него будет проводиться клубный чемпионат мира

Как сообщают СМИ, международная федерация футбола (FIFA) планирует с 2021 года проводить вместо Кубка конфедераций клубный чемпионат мира. Об этом пишет RT со ссылкой на Mundo Deportivo.

В 2021 году в Китае должен состояться турнир, который впоследствии будет проводиться раз в четыре года. Участвовать в нем будут разделенные на восемь групп 24 команды, причем в плей-офф пройдут только победившие в группах.

Предполагается, что участниками чемпионата станут 12 клубов из Европы, пять из Южной Америки, по два – из Африки, Азии и Северной Америки. Одна путевка на состязание будет разыгрываться в предварительных состязаниях между клубом из Океании и представителем одной из других конфедераций.

В числе европейских команд войдут четыре победителя и четыре финалиста последних розыгрышей Лиги чемпионов, а также четыре обладателя лучшего европейского коэффициента.

Сейчас в организуемом с 2005 года клубном ЧМ, как правило, участвуют семь команд. В проходящем же с 1997-го Кубке конфедераций задействованы сборные, победившие в континентальных чемпионатах, и команда страны, принимающей игры.