Режиссер из Европы снимет в Казани фильм про арабского путешественника

Работа над картиной займет три года

Амстердамский режиссер и преподаватель академии кино Нидерландов Сэндер Блом снимет в столице РТ фильм про арабского путешественника и писателя Ахмада ибн Фадлана, сообщает "Вечерняя Казань".

Блом впервые прилетел в Казань. Здесь он собирает материал для будущего фильма: тексты писателя он намерен соединить с документальными историями современных жителей города.

Сам Блом рассказал, что, прочитав тексты путешественника, ему захотелось побывать в тех местах, где был Ахмад ибн Фадлан сотни лет назад (он жил в Х веке). В частности, во времена Волжской Болгарии путешественник бывал в Болгаре.

- Это будет микс документального и игрового кино, - говорит Блом. - В "чистом" документальном кино я разочаровался, когда понял, что абсолютной правды не существует: любая "правдивая" история - это всегда чья-то интерпретация. Мне интересны разные способы интерпретации этого мира. Особенно, как люди в прошлом интерпретировали мир.

По подсчетам Блома, работа над фильмом может занять три года: сначала он соберет материал и закончит сценарий, после чего, вероятно, снова вернется в Казань и соберет здесь съемочную группу.